Üye Girişi
Haberler

Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, kadroda düşünülmeyen ve takımdan gönderilmesi için yoğun çaba sarf edilen Daniel Amartey ile ilgili akılalmaz bir olayı anlattı. Yücel, "Amartey çok garip... Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor ile anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, takımın genel durumu ve transfer çalışmalarıyla ilgili Sözcü'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yücel, takımdan gönderilmek istenen ancak bir türlü ayrılığa yanaşmayan Daniel Amartey ile ilgili çok konuşulacak bir olayı anlattı.

"ÖLÜ TOPRAĞI KALKTI"

Hüseyin Yücel'in açıklamaları şu şekilde;

Asıl hedefin Türkiye Kupası ve yeni sezon olduğunu biliyorduk. Ocak ayından itibaren çalışmalara başladık. Yardımcılarının gelemeyecek olması nedeniyle Giovanni van Bronckhorst'un imzası sezon başına kaldı. Ocak ayında nişan, mayıs sonunda da düğün yapıldı. Takımda inanılmaz bir kimya yarattı Giovanni... Transferleri yaptık. Hocanın da büyük katkısı oldu. Bir ölü toprağı vardı üzerimizde. O kalktı. Herkes antrenmana da maça da isteyerek çıkmaya başladı. Geçen sene oynamak istemiyorlardı.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Bu yıl şampiyon olan Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Çok ciddi bir gelir elde edilecek. Bütün kulüplerde olduğu gibi bizde de çok ciddi finansal sıkıntılar var. Şampiyonla Ligi'ne katılmak bizim için çok önemli. Hedefimiz şampiyonluk. Rakiplerimizin (Galatasaray ve Fenerbahçe) bütçeler bizim bütçelerimize göre çok yüksek. Ama hep aynı şeyi söylüyorum; sonuçta bütçe oynamıyor, kağıt üzerinde de hiçbir şeyi kazanamıyorsunuz. Bütçe oynasaydı o arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ne kalırlardı.

TRANSFER POLİTİKASI

Benim kendime kurduğum üç kişilik "scout" ekibi var. Önce hocamızın onayından geçirdik. Onay verdikten sonra kulübün 'scout'undan geçiyor. Akabinde benim dışarıdan tuttuğum 'scout' raporunu alıyoruz. O da yetmiyor, Asbaşkan Onur Göçmez'in ekibinden geçiyor. Rafa ve Ciro'da da bunu yaptık. Benim anlamadığım eski yönetim o oyuncuları nasıl almış; inanamıyorum.

"TESİSLERİN ARKA KAPISINDA KAÇMIŞ"

Bugüne kadar 24 oyuncu gitti. 12 oyuncu geldi. Üç kişi kaldı Amartey, Aboubakar ve Chamberlain... Amartey çok garip... Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor ile anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. 'Almanya'ya, İngiltere'ye gideceğim diye tutturmuş; 'Transfer dönemi kapandı' deyince de 'Nasıl bitti' diyormuş. Bunların menajerleri de aynı. Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon euro."

DANIEL AMARTEY'İN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Geçen sezonun başında İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Daniel Amartey, siyah-beyazlı formayla şu ana kadar 27 maça çıktı ve 1 gol attı. 29 yaşındaki Ganalı futbolcunun takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Hüseyin Yücel Hüseyin Yücel Eyüpspor Beşiktaş Beşiktaş Futbol Spor

19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

19 gündür aranan Narin'in cansız bedeni bulundu

 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Öldürülüp çuvala konmuş, üzeri taşla kapatılmış

 Bakan Yerlikaya'nın Narin mesajında dikkat çeken detay! Aileye başsağlığı dilemedi

Bakan Yerlikaya'nın Narin mesajında dikkat çeken ayrıntı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti

Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
500

Yorumlar (3)

Kara Maske:

Gerçek beşiktaşlılık bunu gerektirir kapıdan kovsan bacadan girer

11
1
yanıtYanıtla
Seckin Sahin:

Futbolcular haklı . Sonuçta onlarda kendilerini garantiye almak içi. Sözleşme yapıyorlar. Asıl sorun bu zor sözleşmeleri yapan yönetimlerde

9
1
yanıtYanıtla
Emre null:

sadık adammış kovsan gitmiyor

3
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title