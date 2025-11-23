Beşiktaş, Süper Lig'de Samsunspor'u Ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde son olarak Antalyaspor ile oynanan maça göre tek değişiklik yaptı.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı takım; Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle maça çıktı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynanan ve 3-1 kazanılan karşılaşmaya göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.

Yalçın, Antalya temsilcisiyle oynanan karşılaşmada savunmanın ortasında görev verdiği Djalo'yu Samsunspor karşısında yedek soyundurdu. Portekizli oyuncunun yerine ise sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu ilk 11'de formasına yeniden kavuştu.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü müsabakada formasından uzak kaldı. Tedavi programı uygulanan ve bir süredir takımla çalışmayan Rafa Silva da kadroda yer almadı.

Emirhan Topçu ilk 11'e döndü

Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören savunma oyuncusu, Antalyaspor deplasmanında forma giyememişti.

Emirhan, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle bir maç aranın ardından formasına kavuştu.

Isınma bölümünde anlamlı mesaj

Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesindeki ısınma bölümünde anlamlı bir mesajla yer aldı.

Siyah-beyazlı oyuncular, "Kadına Şiddete Hayır" tişörtleriyle karşılaşmadan önce çalışma gerçekleştirdi.

Levent Erdoğan unutulmadı

Siyah-beyazlı taraftarlar, hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan'ı unutmadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan Samsunspor karşılaşmasının öncesinde Levent Erdoğan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Yüksel Yıldırım'a tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı futbolseverler, takımların ısınma bölümüne çıkmasıyla Yıldırım aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan Samsunsporlu taraftarlar ise tezahüratlarla başkan Yüksel Yıldırım'a destek verdi.

Tüpraş Stadı'nda davetsiz misafir

Beşiktaş-Samsunspor karşılaşması öncesinde zeminde bulunan martı maçın birkaç dakika geç başlamasına sebep oldu.

Yaralı olduğu düşünülen martı, güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarılmak istendi.

Uçamadığı düşünülen martı, karşılaşmanın ilk bölümlerinde de zeminde yer aldı.

"Bu Forma Benden Sana Kardeşim" projesi gerçekleşti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Beşiktaş Kulübü Kongre Üyeleri ile Kongre Üyeleri Dostluk Grubu tarafından düzenlenen "Bu Forma Benden Sana Kardeşim" projesi gerçekleşti.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki çocukların sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında 39 çocuk ve 10 personelden oluşan grup, Tüpraş Stadı'nda oynanan Samsunspor maçını izledi.

Gün içinde Tüpraş Stadı'na gelen gruba formalar hediye edilirken, müze gezisi ve yemeğin ardından Beşiktaş-Samsunspor mücadelesi tribünden takip edildi.

Taraftar yalnız bırakmadı

Beşiktaş taraftarı, Samsunspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı.

Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya siyah-beyazlı futbolseverler, büyük ilgi gösterdi.

"Dolmabahçe"de tribünlerde küçük boşluklar göze çarparken, taraftarlar karşılaşmadan önce oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

Öte yandan, Samsunsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu.