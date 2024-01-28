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Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildi

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Sivasspor 1-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

MANAJ PERDEYİ AÇTI

Sivasspor'da Rey Manaj'ın ceza sahasından çektiği şut savunmaya da çarpıp yön değiştirdi. Ersin Destanoğlu topu kontrol etmek istediği sırada topu kontrol edemeyince top ağlarla buluştu.

Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildi

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

19. dakikada Baktiyor Zaynutdinov'un açtığı ortada Salih Uçan topu göğsüyle kontrol ettiği sırada ceza sahası içine girdi. Achilleas Poungouras'ın müdahalesiyle yerde kalan Salih için hakem beyaz noktayı gösterdi. VAR'a gidenAli Şansalan, pozisyonun penaltı olmadığına kanaat getirdi.

Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildi

BAŞKA GOL OLMADI

Nefes kesen maçın geri kalan anlarında gol pozisyonları olmasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluşmayınca mücadele 1-0 bitti. Sivasspor 3 puanı alırken Beşiktaş sahadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildi

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan ve 3 maçtır gol atmayı başaramayan Beşiktaş 36 puanda kalırken, Sivasspor 29 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olurken, Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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