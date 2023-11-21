Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

21 Kasım 2023 19:12 , Son Güncelleme: 19:13 Spor Haberleri Abone Ol

Beşiktaş, Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.