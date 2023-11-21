Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Beşiktaş, Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve taktik antrenmanı yapan futbolcular, ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.
Beşiktaş, yarın sabah yapacağı antrenmanla Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.