Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı Türkiye Kupası'nı Kazandı

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Spor Toto'yu 40-31 yenerek kazanan Beşiktaş Safi Çimento, büyük bir coşkuyla kupasına kavuştu.

Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

Törende, iki takım oyuncularına kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Safi Çimento'da oyuncular, başarılarını taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu, kupa töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz çok büyük bir camiayız, şu taraftarımızın güzelliğine bakın. Dünkü yarı final maçında da böyle desteklediler, bugün de böyle desteklediler. Bu kupa taraftarımıza armağan olsun, gerçekten büyük bir camiayız. Dünkü maç biraz daha zor geçmişti, bugünkü maç biraz daha kolay geçti. Bütün takımlara saygı duyuyoruz, kupayı kazanmak çok güzel bir şey. Taraftarımıza armağan olsun." diye konuştu.

Ozan, Ankara'da taraftarın desteğiyle kendilerini deplasmanda hissetmediklerini belirterek, "Beşiktaş'ın isminin geçtiği her yerde bütün kupaları kazanmak yakışır. Süper Kupa'yı da kazandık, gönül isterdi ki Avrupa kupasında da gidebildiğimiz yere kadar gidelim ama son hafta elendik. Şimdi Türkiye Kupası'nı kazandık, bir de lig var. Play-off'lar başlayacak, onu da almak istiyoruz. Bütün kupaları kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Safi Çimento Başantrenörü Oliver Roy Camino ise şunları kaydetti:

"Yaklaşık 8 aydır çok yoğun ve iyi çalışıyoruz, bunun sonucunda bu kupa geldi. Beykoz Belediyespor'a karşı yarı finalde gerçekten çok sıkı bir maç oynadık. Bugün de aynı şekilde sıkı bir maç oynadık. Bu anlamda tüm oyuncularımızı kullanmaya ve efektif davranmaya çalıştık ve sonuca da ulaştık. Dün de bugün de taraftarımız müthiş bir atmosferde çok destek oldu. Hem dün hem bugün onların desteğiyle kazandık. Böyle bir taraftar ve oyuncuların olduğu bir kulüpte olduğum için gurur duyuyorum."