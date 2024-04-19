Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Mke Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 5 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 18. dakikada Ernest Muçi ve 67. dakikada Muleka kaydetti. Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılmasından sonra oynanan ilk maçta 3 puana uzanan Kartal, ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

Ankaragücü karşılaşmasından önce son galibiyetini 25 Şubat 2024 tarihinde oynanan 27. hafta mücadelesinde İstanbuspor'a karşı 2-0'lık skorla alan Beşiktaş, daha sonra sırasıyla Galatasaray'a 1-0, Gaziantep FK'ya 2-0, Antalyaspor'a da 2-1 kaybederken, Başakşehir ve Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı. - İSTANBUL