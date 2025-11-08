Haberler

Beşiktaş, milli ara öncesi Antalyaspor engelini 3 golle geçti

Beşiktaş, milli ara öncesi Antalyaspor engelini 3 golle geçti
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri Tammy Abraham, Tiago Djalo ve Jota Silva'dan geldi.

  • Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
  • Beşiktaş'ın golleri Abraham, Djalo ve Jota Silva tarafından atıldı.
  • Bu galibiyetle Beşiktaş'ın puanı 20'ye yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Antalya Arena'da oynanan maçı Beşiktaş, 3-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ MAÇIN İLK DAKİKALARINDA ÖNE GEÇTİ

2. dakikada Beşiktaş golü buldu. ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Abraham'ın şutunda, meşin yuvarlak Antalyasporlu Dzhikiya çarptıktan sonra ağlarla buluştu.

TOURE'NİN KAFA VURUŞU DİREKTE PATLADI

7. dakikada Cengiz Ünder'in sol kanattan ortasına hareketlenen Toure'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

DJALO'DAN NET BİR VURUŞ

27. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in sol kanattan köşe vuruşundan yaptığı ortaya hareketlenen Djalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. Deneyimli oyuncu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti.

ANTALYASPOR İKİNCİ YARIDA FARKI BİRE İNDİRDİ

Antalyaspor, maçın 52. dakikasında skoru 2-1'e getirdi. Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın kötü pasında Antalyaspor'un golcü ismi Yohan Boli topu kaptı. Boli, Paulista'yı çalımlayıp Ersin ile karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla golü attı.

JOTA SILVA BEŞİKTAŞ'I RAHATLATTI

Karşılaşmanın 81. dakikasında Beşiktaş, skoru 3-1 yaptı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cerny, sol kanattan içeriye koşu yapan Jota Silva'yı gördü. Topu alan Portekizli oyuncu, köşeye şık bir vuruşla fileleri buldu ve takımını rahatlattı.

BEŞİKTAŞ MİLLİ ARA ÖNCESİ NEFES ALDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle birlikte puanını 20'ye çıkardı. Antalyaspor ise 13 puanda kaldı. Milli aranın ardından Beşiktaş, ligde sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Konyaspor deplasmanına gidecek.

