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Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesini uzattı

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Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'un sözleşmesini 2024-25 sezonunun sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Beşiktaş, 34 yaşındaki milli kaleci Mert Günok'un sözleşmesinin 2024-25 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok'a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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