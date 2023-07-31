Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesini uzattı
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Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'un sözleşmesini 2024-25 sezonunun sonuna kadar uzattığını duyurdu.
Beşiktaş, 34 yaşındaki milli kaleci Mert Günok'un sözleşmesinin 2024-25 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok'a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor