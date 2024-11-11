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Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke belli oldu

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke belli oldu
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı karşılaşma, Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda seyircisiz oynanacak. Daha önce İstanbul'da oynanması planlanan müsabakanın tarafsız sahada yapılmasına karar verilmişti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Daha önce alınan kararla tarafsız oynanmasına karar verilen karşılaşmanın hangi ülkede oynanacağı belli oldu.

MACARİSTAN'DA SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Beşiktaş, karşılaşmanın Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda seyircisiz oynanacağını açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamları ile anlaşmaya varılmış olsa da Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek bugün müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir.

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu'nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına taraftarlarımızdan söz konusu müsabaka ile ilgili olarak seyahat programı yapmamalarını önemle rica ederiz."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Korkmaz:

Bak işte bu gerçekten “yapı” ! Fanatik bir GS’li olarak BJK’yi canı gönülden destekliyorum.

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Haber YorumlarıJokerAllame:

dost ülke İsrail

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Haber YorumlarıJokerAllame:

İsrail büyük bir ülke kudretli

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