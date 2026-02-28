Kocaelispor-Beşiktaş maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz, hafta içi çalıştıkları duran top organizasyonunu uygulayarak gol bulup maçı kazanmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kaytaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım savunması anlamında iyi işler yaptıklarını belirterek, rakibe pozisyon vermediklerini belirtti.

Maçın ilk yarısında pozisyon üretemediklerini ifade eden Kaytaz, devre arası oyunculara gerekli şeyleri anlattığını kaydetti.

Kaytaz, Kocaelispor'un zaaflarını görerek hafta içi çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Kocaeli'nin zaaflarını görüp hafta içi çalıştığımız duran top organizasyonundan gol atıp maçı kazanmamız bizim için sevindirici oldu. Maç söküldükten sonra ikinci yarı Cerny ve Olaitan ile kaçırdığımız pozisyonlar da var. Kocaelispor'u da tebrik ediyorum, güzel mücadele ettiler. Beşiktaş'ta güçlü bir oyun felsefesi oturtmaya çalışıyoruz. Eski maçlarımıza baktığımızda 90 dakika adam adama yaptığımız ön alan baskılarının pek sürdürülebilir olmadığını gözlemledik. Analizlerde bunu tespit ettik ve biraz daha kendi ön alan baskımızı modernize ettik." ifadelerini kullandı.

"Kazanmaya devam edeceğiz"

İkinci bölgede daha agresif savunma yaparak baskı modellerini modernize ettiklerini aktaran Kaytaz, bundan önceki RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında da bunu denediklerini aktardı.

Kaytaz, bugün de ikinci bölge savunmasını iyi bir şekilde yapabildiklerini belirterek, "Biraz daha agresif olmamız gereken yerlerde agresif olursak rakiplere pozisyon vermeden maçları bitireceğiz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun "Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazandınız, haftaya Galatasaray maçında da bu seri devam edebilir mi?" sorusu üzerine Kaytaz, şunları kaydetti:

"Kazanma alışkanlığı çok önemli. Bu 3. maç oldu. Beşiktaş taraftarına şunu söyleyebilirim, biz rakiplerden fazla koşacağız. Biz rakiplerden fazla ikili mücadele kazanacağız. Sergen Yalçın'ın tahammül etmediği 2 şey var, bunlar rakipten az koşmak ve ikili mücadele kaybetmek. Bunun üzerinde çok duruyoruz ve bunun üzerine oyuncuları çok çalıştırıyoruz. İlk geldiğimiz zamanlarda atletik raporlarımızda ilk 10'un altındaydık. Bunu yukarılara doğru çektik. Şimdi bize eklenen oyuncuların da dinamizm katmasıyla bu, ilk 3'e girdi. Bu, çok iyi bir şey. Kazanmaya devam edeceğiz. Önümüzde önce kupa maçımız var. Kupa maçında sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum artık orada hemen hemen belli oldu gibi pozisyonlar. Kupadan sonra Galatasaray maçı var, biz kazanmaya devam edeceğiz. Artık çok rakip seçecek durumda da değiliz."

Kaytaz, kaliteli ve genç futbolcular transfer ettiklerini, bu oyuncuların transfer olacak potansiyellerinin bulunduğunu söyledi.

Bu oyuncuların takıma iyi performans verdiğini dile getiren Kaytaz, sezon sonu bu oyun mantığının ve taktiğin üzerine giderek, gelecek sezon daha güçlü bir Beşiktaş izlettirmek istediklerini dile getirdi.

Kaytaz, taraftarın kendilerine sahip çıkmaya devam etmesini isteyerek, taraftarın yüzünü kara çıkarmayacaklarına, Beşiktaş'ı iyi yerlere getireceklerine inandığını sözlerine ekledi.