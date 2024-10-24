Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda 1-0 yendi

Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda 1-0 yendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Fransız temsilcisi Lyon'u 1-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini ve puanlarını almayı başardı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Fransız temsilcisi Lyon'u 1-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

HER İKİ TAKIM DA SİYAH BANT TAKTI

Beşiktaş ve Lyon, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı nedeniyle kollarında siyah bantla sahaya çıktı. İki takım oyuncuları, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşların anısına sahada siyah bantla yer aldı. Siyah-beyazlı futbolcular, ayrıca siyah forma, şort ve konçla mücadele etti.

Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda 1-0 yendi

LYON GOLÜ BULDU AMA VAR'DAN DÖNDÜ

Maçın 24. dakikasında gelişen hızlı hücumda Alexander Lacazette, Lyon'u öne geçirdi. Ancak VAR'dan yapılan uyarı sonrası pozisyon öncesi ofsayt olduğu belirtildi ve gol iptal edildi.

Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda 1-0 yendi

BU KEZ DE PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Maçın 27. dakikasında Emirhan Topçu'nun Alexander Lacazette'i düşürmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı ile birlikte müdahalenin ceza alanı dışında olduğu belirtildi ve penaltı kararı, serbest vuruşa döndü.

Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda 1-0 yendi

LYON REKOR KIRILDI

Öte yandan Beşiktaş maçının ilk yarısında 17 şut çeken Lyon, bu sezon bir Avrupa Ligi karşılaşmasının ilk devresinde en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda 1-0 yendi

GEDSON GALİBİYETİ GETİRDİ

Beşiktaş, maçın 71. dakikasında Lyon karşısında 1-0 öne geçti. Rafa'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Gedson, düzgün bir vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda 1-0 yendi

BEŞİKTAŞ İLK PUANLARINI ALDI

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanlarını almış oldu ve puanını 3'e yükseltti. Lyon ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanı kaybını yaşadı ve 6 puanda kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Malmö'yü konuk ederken, Lyon deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Beşiktaş Lyon

Elebaşı Gülen'in tekbir yasaklı cenaze töreninde İncil'den pasajlar okundu

Gülen'in tekbir yasaklı cenaze töreninde İncil'den pasajlar okundu

 Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var

5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var
Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

Ne diyecekleri merak konusuydu! Kandil'den 'Öcalan' mesajı geldi
25 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 25 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Lyon Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lyon Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Mourinho neden kırımızı kart gördü, Mourinho ne yaptı (Fenerbahçe Manchester United)? Mourinho kaç maç ceza alacak? En Nesyri GOL izle! Fenerbahçe Manchester United En Nesyri GOL izleme linki! Fenerbahçe Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Manchester United golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Sergen Yalçın Nuri Şahin olayı ne, birbirlerine ne dediler? LYO hangi takım, açılımı ne? Zaha neden yok? Lyon Beşiktaş maçında Zaha yedek mi, kadroda yok mu? Beşiktaş maçı TRT 1'de değil mi, TRT Spor'da mı? EXXEN canlı maç izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 24 Ekim EXXEN spor canlı izle TRT Spor canlı izle! LYON BEŞİKTAŞ CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.