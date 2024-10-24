Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda 1-0 yendi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Fransız temsilcisi Lyon'u 1-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

HER İKİ TAKIM DA SİYAH BANT TAKTI

Beşiktaş ve Lyon, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı nedeniyle kollarında siyah bantla sahaya çıktı. İki takım oyuncuları, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşların anısına sahada siyah bantla yer aldı. Siyah-beyazlı futbolcular, ayrıca siyah forma, şort ve konçla mücadele etti.

LYON GOLÜ BULDU AMA VAR'DAN DÖNDÜ

Maçın 24. dakikasında gelişen hızlı hücumda Alexander Lacazette, Lyon'u öne geçirdi. Ancak VAR'dan yapılan uyarı sonrası pozisyon öncesi ofsayt olduğu belirtildi ve gol iptal edildi.

BU KEZ DE PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Maçın 27. dakikasında Emirhan Topçu'nun Alexander Lacazette'i düşürmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı ile birlikte müdahalenin ceza alanı dışında olduğu belirtildi ve penaltı kararı, serbest vuruşa döndü.

LYON REKOR KIRILDI

Öte yandan Beşiktaş maçının ilk yarısında 17 şut çeken Lyon, bu sezon bir Avrupa Ligi karşılaşmasının ilk devresinde en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

GEDSON GALİBİYETİ GETİRDİ

Beşiktaş, maçın 71. dakikasında Lyon karşısında 1-0 öne geçti. Rafa'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Gedson, düzgün bir vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ İLK PUANLARINI ALDI

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanlarını almış oldu ve puanını 3'e yükseltti. Lyon ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanı kaybını yaşadı ve 6 puanda kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Malmö'yü konuk ederken, Lyon deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak.