Beşiktaş, Lausanne ile Rövanş Maçında 3 Değişiklikle Sahaya Çıktı

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'ı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, İsviçre ekibiyle oynanan ilk maça göre 11'de 3 değişikliğe gitti.

Norveçli teknik adam, sakatlığını atlatan Mert Günok ve Jonas Svensson'u yeniden ilk 11'de görevlendirirken, Taylan Bulut ise hücumun sağında şans buldu.

Solskjaer, sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Milot Rashica ile Ersin Destanoğlu ve David Jurasek'i yedek kulübesine çekti.

Kaleyi tecrübeli file bekçisi Mert Günok'a emanet eden 52 yaşındaki çalıştırıcı, savunmayı Jonas Svensson, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai ile kurdu.

Orta sahada Taylan Bulut, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Emirhan Topçu'ya formayı teslim eden Ole Gunnar Solskjaer, hücumda ise Rafa Silva, Joao Mario ve Tammy Abraham'ı görevlendirdi.

Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç ve David Jurasek yer aldı.

Taylan Bulut ilk kez 11'de

Beşiktaş'ın Alman ekibi Schalke 04'ten transfer ettiği Taylan Bulut, Lausanne karşısında ilk kez 11'de şans buldu.

19 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı formayla ligde ikas Eyüpspor'a ve Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne'a karşı sonradan oyuna girdi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, genç futbolcuyu taraftarı önünde ilk kez 11'de görevlendirdi.

Mert Günok ile Svensson ilk 11'e döndü

Beşiktaş'ta Mert Günok ile Jonas Svensson, yeniden formasına kavuştu.

Lausanne ile deplasmanda oynanan ilk maçta sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan iki futbolcu, iyileşerek yeniden 11'e döndü.

Norveçli teknik adam, İsviçre takımı karşısında kalede Mert Günok'a, sağ bekte ise Jonas Svensson'a şans verdi.

Amir, Musrati ve Arroyo kadroda yok

Beşiktaş'ta Lausanne karşısında üç futbolcu kadroda yer almadı.

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Amir Hadziahmetovic ve Moatasem Al-Musrati'nin yanı sıra Keny Arroyo da müsabaka kadrosunda bulunmuyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmadan önce yaptığı açıklamada Arroyo ile ilgili, "Saha içinde ve saha dışında Beşiktaş'ın standartları vardır. Herkesin buna uyum sağlaması gerekiyor. Oyuncular doğru karar vermiyorsa takımın iyiliği için bazı kararlar almak zorunda kalırız. Benim ve kulübüm açısından bu kararın alınması disiplin açısından alınmış bir karardır." ifadelerini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş-Lausanne maçını tribünden izledi.

Mücadele öncesi Tüpraş Stadı'na gelen Bakan Bak, play-off turu rövanş karşılaşmasını tribünden takip etti.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabakayı tribünden izledi.

İki kulüp yöneticileri dostluk yemeğinde buluştu

Beşiktaş ile Lausanne Kulübü yöneticileri, maç öncesinde dostluk yemeğinde buluştu.

Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da gerçekleştirilen yemekte Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül, UEFA Delegesi Konul Mehdiyeva ile Lausanne Başkanı Leen Heemskerk ve Asbaşkanı Vincent Steinmann bir araya geldi.

Genel Sekreter Uğur Fora, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak, Mehdiyeva ile Heemskerk'e günün anısına plaket takdim etti.

Lausanne ilk 11'i

İsviçre temsilcisi Lausanne'ın teknik direktörü Peter Zeidler, Beşiktaş karşısında takımını şu 11 ile sahaya sürdü:

Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Butler-Oyedeji, Diakite.