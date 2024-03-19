Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Taraftar İftarında Siyah-Beyazlılarla Buluştu
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel, taraftar grubunun düzenlediği iftar yemeğine katıldı. İftar sonrası plaket takdim edilen Arat ve yönetimi, alandan ayrıldı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, taraftar grubunun geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğinde siyah-beyazlılarla bir araya geldi.
Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda 42. defa düzenlenen iftar yemeğine, Hasan Arat'ın yanı sıra ikinci başkan Hüseyin Yücel de katıldı.
İftar yemeğinin ardından kürsüye gelen başkan Arat ve ikinci başkan Yücel'e, taraftar grubu temsilcileri tarafından plaket takdim edildi.
Arat ve yönetimi, plaket takdiminin ardından alandan ayrıldı.