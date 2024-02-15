Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Pazartesi günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktörü Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Konyaspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Hekimoğlu çalışmada yer almadı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile mücadele eden Arthur Masuaku da uzun bir aranın ardından takımla idmana çıktı.

Beşiktaş yarınki antrenmanını ise Tüpraş Stadyumu'nda yapacak. - İSTANBUL