Beşiktaş, Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Bilal Gölen, Anıl Usta

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Arif Kocaman (Dk. 63 Burak Kapacak), Carole, Kayra Cihan (Dk. 46 Mehmet Eray Özbek), Ramazan Civelek, G. Jung, Dorukhan Toköz, Opoku (Dk. 63 Abdulsamet Burak), Nurettin Korkmaz (Dk. 73 Yiğit Emre Çeltik), Cardoso, Tuci

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson (Dk. 79 Necip Uysal), Udokhai, Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi (Dk. 66 Kartal Kayra Yılmaz), Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Devrim Şahin (Dk. 60 Demir Ege Tıknaz), Abraham

GOLLER: Dk. 15, Dk. 32 Dk. 59 Rafa Silva, Dk. 45+1 Abraham ( Beşiktaş )

SARI KARTLAR: Nurettin Korkmaz, Dorukhan Toköz, Carole, Ramazan Civelek ( Kayserispor ), Abraham ( Beşiktaş )

Süper Lig'in ilk haftasında oynanması planlanan erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Zecorner Kayserispor'u, Rafa Silva'nın hat tricki ve Abraham'ın da tek golü ile 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sezon gol atamadığı deplasman maçlarında ilk kez gol bulurken, Sergen Yalçın yönetiminde de ilk deplasman galibiyetini aldı. Ev sahibi Kayserispor'un ise Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

1'inci dakikada Beşiktaş hızlı hücuma çıktı. Sağ kanatta topa hareketlenen Rafa Silva'nın ceza sahası içinde verdiği pasa kimse dokunamadı.

11'inci dakikada Devrim Şahin'in sol çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak kale direğini yalayarak oyun alanının dışına çıktı.

15'inci dakikada Orhun Kökçü'nün derinlemesine gönderdiği topa hareketlenen Rafa Silva'nın yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1.

32'nci dakikada Orkun Kökçü'nün sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Kayserispor savunmasından seken topa Rafa Silva'nın ceza sahası yayının hemen dışından gelişine vurduğu sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

37'nci dakikada Opoku'nun yaptığı ortada kafa topuna yükselen Arif Kocaman'ın vuruşu kaleci Mert'te kaldı.

45'inci dakikada Jung'un gönderdiği pasa koşu yapan Cardoso'nun ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından oyun alanının dışına çıktı.

45+1 dakikada Kayra Cihan'ın geri pasında Abraham topu kazandı. Siyahlı-beyazlı oyuncunun ceza sahasına girer girmez topun dibine girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Beşiktaş'ın 3 farklı üstünlüğü ile tamamlandı.

54'üncü dakikada Devrim Şahin, topu Kayserispor ceza sahasına taşıdı. Genç oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Bilal topu kontrol etti.

59'uncu dakikada gelişen Beşiktaş kontra atağında Rafa Silva kaleci Bilal ile karşı karşıya pozisyonda topun dibine girerek yaptığı plase vuruşta hat trick yaparak kendisinin 3'üncü takımının da 4'üncü golünü kaydetti: 0-4.

72'nci dakikada Tuci, ceza sahası yayının hemen dışında topu Nurettin ile buluşturdu. Genç oyuncunun yerden yaptığı sert vuruşta kaleci Mert uzanarak topu kornere çeldi.

77'nci dakikada Rafa Silva'nın ver kaç yaparak ceza sahası yayının hemen içinden yaptığı sert vuruşta Bilal, uzak direğe giden topu kornere çeldi.

Karşılaşma, konuk ekip Beşiktaş'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.