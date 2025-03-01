Beşiktaş, Kayserispor Maçında 4 Değişiklikle Sahaya Çıkıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor maçının 11'ine göre Kayserispor karşısında 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri karşılaşmanın 11'ine göre Kayseri mücadelesinde 4 değişiklik yaptı. Solskjaer; Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo ve Semih Kılıçsoy'un yerine Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Ciro Immobile'ye görev verdi.

Beşiktaş'ın 11'i

Siyah-beyazlılar, Kayserispor karşısına; Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile 11'i ile sahaya çıktı.

Yedeklerde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu bekledi.

Eduard Graf, maçı tribünden takip ediyor

Beşiktaş'ın yeni scout şefi Eduard Graf, Beşiktaş - Kayserispor müsabakasını tribünden takip ediyor. Graf, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkan Serdal Adalı ile bir araya gelerek resmi sözleşme imzaladı. - İSTANBUL