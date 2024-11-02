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Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 3-1 yenildi. Geçen hafta da Galatasaray derbisini 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, üst üste ikinci kez mağlup oldu. Öte yandan Kasımpaşa'da Nuno Da Costa 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Tüpraş Stadı'ndakini karşılaşmayı siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 kaybetti ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN KIRMIZI KART İTİRAZI

Beşiktaş'ta Rafa Silva, mücadelenin 7. dakikasında tehlikeli bölgede yerde kaldı. Siyah-beyazlılar, bu pozisyonun ardından Kasımpaşalı Sadık Çiftpınar'ın Portekizli futbolcuya yaptığı müdahale sonrası bariz gol şansından dolayı faul ve kırmızı kart bekledi. Yoğun itirazlar hakem Zorbay Küçük'ün kararını değiştirmedi ve oyun devam etti.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi

EMİRHAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Maça ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, Barak'a yaptığı faul sonrasında 28. dakikada sarı kart gördü. 24 yaşındaki milli futbolcu, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi

MUÇİ'DEN SANTRASI OLMAYAN GOL

Beşiktaş, aradığı golü ilk yarının son dakikasında buldu. Dakikalar 45+3'ü gösterirken Masuaku, sol kanattan arka direğe sert bir orta açtı. Topla buluşan Ernest Muçi, net bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının skorunu da belirleyen bu gol sonrası santra yapılmadı.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi

IMMOBILE İKİNCİ YARI ÇIKAMADI

Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ciro Immobile sakatlandı. Ağrı hisseden İtalyan golcü, ikinci yarısına çıkmadı. Tecrübeli forvet, ikinci 45 dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi

SKORA DENGE GELDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Kasımpaşa, 54. dakikada beraberliği yakaladı. Konuk takımda sağ kanatta topla buluşarak çizgiye inen Fall'ın ceza sahasına yerden çevirdiği topla buluşan Winck, orta şut karışımı bir vuruş yaparak topu filelere yolladı. Bu golle birlikte skor 1-1'e geldi.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi

KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ

Kasımpaşa, 70. dakikada ise öne geçti. İlk golde olduğu gibi Fall, yine sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Beşiktaş savunmasını geçen top Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Aytaç, sol ayağıyla yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi

SON SÖZÜ FALL SÖYLEDİ

Beşiktaş beraberlik golü için yüklenirken Kasımpaşa, 88. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Brekalo kendi yarı alanından rakip kaleye topu harika sürerek sağından gelen Winck'e pasını verdi. Winck penaltı noktasına yerden çevirdi. Fall'ın sağ ayağıyla yerden vuruşunda top ağlarla buluştu ve skor 3-1'e geldi. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi

DA COSTA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kasımpaşa'da 65. dakikadan sarı kartı bulunan Nuno Da Costa, 90+2. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi

BEŞİKTAŞ ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAYBETTİ

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf Kasımpaşa oldu. Geçen hafta oynanan derbide ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 yenilen ve namağlup etiketini kaybeden Beşiktaş, bu sonuçla ligde toplamda ve üst üste ikinci kez mağlup oldu. Öte yandan bu sezon iç sahada da ilk kez kaybeden siyah-beyazlılar, 20 puanda kaldı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8 oldu. Kasımpaşa ise 14 puana yükseldi. Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Kasımpaşa ise Kayserispor'u ağırlayacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıveli İdi:

Ağlak kartal bakalım bu maç hakeme ne diyecek

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Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Yine hakem ince ince Beşiktaş'ı doğradı

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Haber Yorumlarıibrahim kaya:

yapı var kardeş yapı ????

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Haber YorumlarıNuh Malkoc:

Bir haftadır ağlayarak gezdiler .Ankara bakanlıklar, tff çalışmaya fırsat bulamamışlar

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Haber YorumlarıMucur:

Yav bu hakemler beşiktaş ile fener dışında bütün takımları destekliyo bir bunlara garazi var hayır mı şer mi çözemedim. Bu kadar da olmaz kardeşim birazda bunları destekleyin. Türk futbolunun iki çınarı. Ne alıp veremediğiniz var. Ayıptır yahu.

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Haber YorumlarıComolokko61:

Tam kuş bunlar yaa :))))

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Haber YorumlarıVolkan Cetin:

derbiyi kasımpaşa kazanmış

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Haber YorumlarıYunus Kaya:

Arkadaş bu Kasımpaşa tehlikeli bir takım

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Haber Yorumlarıekrem celebi :

ezıkler ılk once kendı capınızdakı takımları yenın

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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Fenerin kucağından kalkmaya kar bugün ki iğrenç futbollarından sonra da hakem diye ağlayacaklar mı?

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