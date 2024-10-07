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Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir

Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir
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Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gabriel Paulista'nın sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu. Tedavisine başlanan ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Paulista'nın Galatasaray derbisine yetişme ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Gabriel Paulista'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

SOL ARKA ADALESİNDEN SAKATLANDI

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı;

"Futbol A Takımımızın Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Gabriel Paulista'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

NE ZAMAN DÖNECEK?

Gabriel Paulista'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 33 yaşındaki tecrübeli stoperin Galatasaray ile oynanacak derbiye yetişme ihtimali bulunuyor. Beşiktaş,Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü ezeli rakibine konuk olacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Gaziantep FK Galatasaray Gaziantep Beşiktaş Futbol Spor

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