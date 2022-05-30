Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulunda yer alan isimler DHA'ya konuştu - Haberler

Emre Kocadağ : Mali disiplinden kopmadan her branşta şampiyonluğa koşacak bir Beşiktaş yaratmak istiyoruz

Umut Şenol: Beşiktaş'a yakışan şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Beşiktaş'ın olağan seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, yeniden başkanlığa seçildi. Siyah-beyazlı kulüpte ikinci dönemini geçirecek Çebi'nin yönetim kurulunda yer alan Emre Kocadağ, Umut Şenol ile ilk kez yönetimde yer alacak isimlerden Serhan Çetinsaya, Umut Tahir Güneş, Mehtap Mutluşan Ferah, Murat Kılıç, Ali Bayrak ve Seyit Ateş, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a faydalı olmaya çalışacaklarını belirten Seyit Ateş ise, "Ahmet başkan ile kongrede yeniden yönetime seçilmek kendi açımdan önemli bir haslet, istediğim bir şeydi. Sayın başkanım uygun görüp davet ettiler. İnşallah iyi hizmetler yaparız. Beşiktaş'ı mutlu edecek sonuçlar alırız. Beşiktaş'a faydalı olmaya çalışacağız. Fikret Orman döneminde de yönetici oldum. O dönemde Beşiktaş'ın sıkıntıları vardı. Ama Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ı borçsuz hale getirme mücadelesini inanılmaz derecede güzel götürüyor. İnşallah Beşiktaş'ı borçsuz hale getirirsek, saha sonuçlarına da bunu yansıtırsak çok mutlu bir sezon geçiririz. Başkan nerede görev verirse seve seve yaparız. Beşiktaş'a her noktada hizmet etmek şereftir" diye konuştu.