Beşiktaş'ın yeni yıldızı Abraham İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Abraham İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
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Beşiktaş'ın yeni yıldızı Abraham İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
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Beşiktaş'ın yeni transferi İngiliz forvet Tammy Abraham İstanbul'a geldi. Abraham transferiyle ilgili, "Ben kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Beşiktaş gibi büyük tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Beşiktaş, Türkiye'nin ilk spor kulübü. Tutkulu bir taraftara, çok seven, kazanmak isteyen bir taraftara sahip. Yüzde yüzümü vereceğim. Umarım burada başarılar, kupalar kazanacağım." dedi.

Yeni sezona golcü arayışlarında bulunan Beşiktaş, Roma'dan İngiliz golcü Tammy Abraham transferinde mutlu sona ulaştı.

ABRAHAM, İSTANBUL'A GELDİ

Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini sürdürmek üzere İstanbul'a geldi.

YILDIZ GOLCÜNÜN İLK SÖZLERİ

Abraham, havalimanında basın mensuplarına açıklamalar yaparak transferiyle ilgili ilk sözlerini sarf etti.

Mutlu olduğunu dile getiren Abraham, "Çok uzun bir yolculuk oldu. Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Türkiye'ye gelmiştim ama İstanbul'a gelmemiştim, İstanbul çok güzel. Türkiye harika bir ülke. Üzerimde bu meşhur ve çok güzel forma var. Bu formayı TV'de sürekli görüyordum. Giymek nasip oldu. Çok gururluyum." dedi.

"KUPALAR KAZANACAĞIM"

Kupalar kazanmak istediğini dile getiren Tammy Abraham: "Ben kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Beşiktaş gibi büyük tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Beşiktaş, Türkiye'nin ilk spor kulübü. Tutkulu bir taraftara, çok seven, kazanmak isteyen bir taraftara sahip. Yüzde yüzümü vereceğim. Umarım burada başarılar, kupalar kazanacağım." ifadelerini kullandı.

"ÇOK GOLLER ATACAĞIM"

Yıldız oyuncu son olarak, "Formamız çok güzel, mükemmel. Çok beğendim. Taraftarlarımızın önünde bu güzel formayla goller atacağım." sözlerini sarf etti.

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Abraham İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

KAP'A BİLDİRDİ

Öte yandan Beşiktaş, Tammy Abraham'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi. İngiliz yıldız, Siyah-beyazlılardan yıllık 5 milyon euro maaş alacak. Roma'dan kiralanacak oyuncunun sözleşmesinde 15 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu da yer alacak.

MILAN PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Roma'dan Milan'a kiralanan Abraham, 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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