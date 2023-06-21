Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı

Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunda giyeceği beyaz, siyah ve kırmızı renkteki formalar Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, formaları beğendiğini ve TFF kongresinde de giymeyi düşündüğünü söyledi. Ayrıca sponsorlara teşekkür ederek, kulüplerin ekonomik sıkıntılarını anlattı.

- Beşiktaş'ın yeni sezon formaların tanıtıldı

Ahmet Nur Çebi : "TFF kongresinde de giymeyi düşünüyorum"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonun giyeceği beyaz, siyah ve kırmızı renkteki formalar tanıtıldı. Başkan Çebi, formaları çok beğendiğini söyleyerek, "TFF kongresinde de giymeyi düşünüyorum. Görsünler Beşiktaş'ı" dedi.

Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonun giyeceği formalar, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısıyla görücüye çıktı. Beyaz iç saha, kartal kanadı sembolünün bulunduğu siyah deplasman ve Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen yıldız desenin bulunduğu alternatif üçüncü formanın tanıtımında Başkan Ahmet Nur Çebi de yer aldı.

Öncelikle sponsorlara teşekkür eden Çebi, "Futbolun modern dünyada vazgeçilmezlerinden biri sponsorlar. Sadece stat ve bilet gelirlerinin yeterli olmadığı bir süreç yaşıyoruz. Ekonomik olarak ülkenin yaşadığı sorunlar deprem, Covid derken kulüpler olarak sıkıntılı süreç geçiriyoruz. Borçlarımızdan kaynaklanan faiz yükünde de ancak sponsorlar sayesinde nefes alıyoruz onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

En çok kırmızı formayı beğendiğini dile getiren Başkan Çebi, "TFF kongresinde de giymeyi düşünüyorum. Görsünler Beşiktaş'ı" dedi.