Beşiktaş'ın yeni scout şefi Eduard Graf, imzayı attı

Beşiktaş, başkan Serdal Adalı'nın daha önce duyurduğu scout Eduard Graf'a imzayı attırdı. Siyah-beyazlılar, Graf'ın futbol teknik ve scouting direktörlüğü görevine getirildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan Eduard Graf için yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğüne Borussia Dortmund kulübünde 12 sene boyunca Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf getirilmiştir. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Eduard Graf, sözleşme imzalayarak görevine başlamıştır. Başkanımız Serdal Adalı, Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eduard Graf'a başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.

ADALI, "1 MART'TA GÖREVE BAŞLAYACAK" DEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Keny Arroyo ve Elan Ricardo için düzenlenen imza töreninde Graf'ın 1 Mart'ta göreve başlayacağını açıklamış ve "Bahsettiğimiz şekilde scout ekiplerimiz de bizim için çalışmaya başladı. Kuzey Avrupa ve Amerika ligleri için John Vik ismini sizlere duyurduk. Kendisi Haaland başta olmak üzere çok sayıda yeteneği keşfeden kişidir. Ayrıca buradan ismini ilk kez paylaşacağım yeni scout şefimiz Eduard Graf (Son Kulübü: Borussia Dortmund) ile de sözleşmemizi imzaladık. 1 Mart itibariyle aramıza katılacak" sözlerini sarf etmişti.

EDUARD GRAF KİMDİR?

Kariyerine Arminia Bielefeld altyapısında başlayan Eduard Graf, sonrasında Osnabrück'ün U17 takımında görev aldı. Graf, 2013'de Borussia Dortmund ile anlaştı ve yaklaşık 11 yıl Alman ekibinde farklı görevlerde bulundu. 35 yaşındaki futbol adamı, Borussia Dortmund'da son olarak şef scout olarak çalışıyordu.