Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı

Ara transferdeki ilk hamlesini Keny Arroyo ile yapan Beşiktaş, genç yıldızın sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geliş saatini duyurdu.

BU GECE İSTANBUL'DA

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için cumartesiyi bu gece İstanbul'a gelecektir. Keny Arroyo'yu taşıyan uçak bu gece 00.05'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" denildi. Arroyo'nun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

YÜZDE 50'SİNE 5 MİLYON EURO

Genç yıldızın bonservisinin yüzde 50'sini Independiente del Valle'den alan Beşiktaş, oyuncunun haklarının bu kısmı için Ekvador ekibine 5 milyon euro ödeme yapacak. Siyah-beyazlı ekip, oyuncunun bonservisinin yüzde 30'luk kısmını da almak isterse, Ekvador ekibine 2.5 milyon euro ödemeye yapacak.

MAAŞI 800 BİN EURO

Öte yandan 4.5 yıllık sözleşme imzalanan 18 yaşındaki futbolcu, bu sezonun kalan kısmında Beşiktaş'tan 400 bin euro maaş kazanacak. Beşiktaş, kalan yıllarda ise oyuncuya yıllık 800 bin euro maaş ödeyecek.

"10 NUMARAYI İSTİYOR"

Sercan Dikme'nin haberine göre; Keny Arroyo, Beşiktaş'ta 10 numaralı formayı giymek istediğini kulüp yöneticilerine iletti. Yöneticilerin, 10 numaralı formanın ağır bir yük taşıdığını iletmesine rağmen genç oyuncu bu isteğinde ısrarcı oldu.

KENY ARROYO'NUN KARİYERİ

Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Independiente del Valle altyapısında yetişen genç futbolcu, sergilediği performansla A takıma yükselme başarısı gösterdi. Arroyo, kariyeri boyunca çıktığı 48 maçta 6 gol ve 8 asist kaydetti. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, 2 kez de Ekvador Milli Takımı formasını giydi. Her iki kanat bölgesinde de forma giyebilen oyuncu etkili sol ayağı ve hızıyla dikkat çekiyor.