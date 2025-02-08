Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü

Depremlerin ardından bu görüntüler arttı! 3 kentimiz diken üstünde
Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
78 kişinin hayatını kaybettiği yangında otelin aşçısı da tutuklandı

78 kişinin can verdiği faciada bir tutuklama daha
2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

Ekip otosunda 2 polisi bıçaklayan saldırgan ifadesiyle şoke etti

Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk futbolcu olan Keny Arroyo, resmi sözleşme imzalamak için Ekvador'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Siyah-beyazlılar, yeni transferi Keny Arroyo'nun cumartesiyi pazara bağlayan gece (bu gece) saat 00.05'te İstanbul'da olacağını duyurdu.

Ara transferdeki ilk hamlesini Keny Arroyo ile yapan Beşiktaş, genç yıldızın sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geliş saatini duyurdu.

BU GECE İSTANBUL'DA

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için cumartesiyi bu gece İstanbul'a gelecektir. Keny Arroyo'yu taşıyan uçak bu gece 00.05'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" denildi. Arroyo'nun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın ilk transferi yola çıktı

YÜZDE 50'SİNE 5 MİLYON EURO

Genç yıldızın bonservisinin yüzde 50'sini Independiente del Valle'den alan Beşiktaş, oyuncunun haklarının bu kısmı için Ekvador ekibine 5 milyon euro ödeme yapacak. Siyah-beyazlı ekip, oyuncunun bonservisinin yüzde 30'luk kısmını da almak isterse, Ekvador ekibine 2.5 milyon euro ödemeye yapacak.

MAAŞI 800 BİN EURO

Öte yandan 4.5 yıllık sözleşme imzalanan 18 yaşındaki futbolcu, bu sezonun kalan kısmında Beşiktaş'tan 400 bin euro maaş kazanacak. Beşiktaş, kalan yıllarda ise oyuncuya yıllık 800 bin euro maaş ödeyecek.

Beşiktaş'ın ilk transferi yola çıktı

"10 NUMARAYI İSTİYOR"

Sercan Dikme'nin haberine göre; Keny Arroyo, Beşiktaş'ta 10 numaralı formayı giymek istediğini kulüp yöneticilerine iletti. Yöneticilerin, 10 numaralı formanın ağır bir yük taşıdığını iletmesine rağmen genç oyuncu bu isteğinde ısrarcı oldu.

KENY ARROYO'NUN KARİYERİ

Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Independiente del Valle altyapısında yetişen genç futbolcu, sergilediği performansla A takıma yükselme başarısı gösterdi. Arroyo, kariyeri boyunca çıktığı 48 maçta 6 gol ve 8 asist kaydetti. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, 2 kez de Ekvador Milli Takımı formasını giydi. Her iki kanat bölgesinde de forma giyebilen oyuncu etkili sol ayağı ve hızıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

İşte Fenerbahçe'nin Alanya kafilesi
img

Hiç acımaları yok! Eksi puandaki takıma yağmur gibi gol attılar
img

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif

Osimhen'e çılgın teklif
Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bir daha forma giyemeyecek

Bu sezon bir daha forma giyemeyecek
Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler

Kassam Tugayları'ndan Gazze'ye çökme planı yapan Trump'a yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.