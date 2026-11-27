Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenmesi Tatvan'da havai fişeklerle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü sahilinde bir araya gelen taraftarlar galibiyeti uzun süre havai fişek atarak kutladı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etmesi, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kutlandı.
Van Gölü sahilinde bir araya gelen Beşiktaş taraftarları, takımlarının galibiyetini uzun süre havai fişek atarak kutladı.
Kutlamalar sırasında sahilde renkli görüntüler oluştu.
Kaynak: AA