Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı

Süper Lig devi Beşiktaş ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Tayfur Havutçu'nun kanser tedavisi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı. Taraftarlar ve futbolseverler, sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşarak ünlü futbolcuya destek verdi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

SV Darmstadt 98, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Beşiktaş formalarını giyen, 1997-2006 yılları arasında Beşiktaş'ta büyük başarılar kazanan eski milli futbolcu, yoğun bakıma kaldırıldı. Havutçu'nun kanser tedavisi gördüğü ve sağlık durumunun ciddileştiği bildirildi.

DESTEK MESAJI YAĞIYOR

Başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere, futbolseverler sosyal medyada Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun mesajları göndererek desteklerini ifade etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Tayfur Havutçu için iyileşme dilekleri paylaştı. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşması temenni ettiler.

TAYFUR HAVUTÇU KİMDİR?

Tayfur Havutçu, 23 Nisan 1970 yılında dünyaya geldi. Alman vatandaşlığı da bulunan Havutçu, ön libero mevkiinde görev almış milli formayı da giymişti. Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra teknik direktörlük de yaptı. Tayfur Havutçu, Beşiktaş'ın Onursal başkanı Süleyman Seba'nın da akrabası. 1994-2004 yılları arasında 10 yıl boyunca 59 kez milli takımlara çağrılan Tayfur Havutçu, 45 kez Türkiye A milli takım formasını giymiş bu maçlarda 6 gol attı. Havutçu, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdı. A Milli Takım'da da Yardımcı Antrenörlük yaptı. 54 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile 2010-11 sezonunda Türkiye Kupası kazandı.