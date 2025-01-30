Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı

Düşen uçakta onlar da varmış! Akıbetleri bilinmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı valiye önemli görev
Gülben Ergen, Sıla bebek paylaşımıyla ilgili ifade verdi

Gülben Ergen bu paylaşımı yüzünden ifade verdi

Beşiktaş'ı Cengiz Ünder'den vazgeçiren genç yıldız belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cengiz Ünder transferinden vazgeçen Beşiktaş, rota değiştirerek genç yıldız Ansu Fati'ye yöneldi. Kara Kartal'ın Cengiz'in yerine Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati için resmi teklif yaptığı, İspanyol sol kanat oyuncusu için kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği ve anlaşma sağlanması halinde Fati'nin İstanbul'a geleceği bildirildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri sürüyor. Fenerbahçe'den Cengiz Ünder transferinden vazgeçen siyah-beyazlılar, genç yıldız için resmi teklifini iletti.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, milli futbolcuyla sözleşme şartlarında anlaşamayınca rota değişti. Siyah-beyazlılar, genç yıldız için resmi teklifini iletti. Beşiktaş, Fenerbahçe ile Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Siyah-beyazlılar, milli futbolcuyla anlaşamayınca transfer yatmıştı.

ROTA ANSU FATİ'YE ÇEVRİLDİ

Beşiktaşlı taraftarlar Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğu gün Cengiz Ünder iddialarının ardından sosyal medyadan yönetime tepki göstermişti. Beşiktaş kanat transferinde rotasını Ansu Fati'ye çevirdi. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlıların, genç yıldız için Barcelona ile pazarlık halinde olduğu belirlendi.

Beşiktaş'ı Cengiz Ünder'den vazgeçiren genç yıldız belli oldu

BARCELONA'YA RESMİ TEKLİF YAPTI

Cengiz Ünder defterini kapatan Kartal, Ansu Fati'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için resmi teklif yaptı. Kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği aktarıldı. Anlaşma sağlanması halinde Gine asıllı olan 22 yaşındaki İspanyol sol kanat oyuncusu sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

SERDAL ADALI YOĞUN ÇABA HARCIYOR

Başkan Serdal Adalı'nın Ansu Fati transferini gerçekleştirmek için yoğun çaba harcadığı aktarıldı. Barcelona altyapısından yetişen ve 2020 yılında piyasa değeri tam 80 milyon euro olarak hesaplanan Ansu Fati, 2022-2023 sezonunda 51 resmi maçta 10 gol, 4 asiste imza atmıştı. 2023-2024 sezonuna Barcelona'da başlayan ancak daha sonra Brighton'a kiralanan Fati, İngiliz ekibinde 27 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti.

Beşiktaş'ı Cengiz Ünder'den vazgeçiren genç yıldız belli oldu

AÇIK KAPI BIRAKTI

Sezon başında Barcelona'ya dönüş yapan yetenekli futbolcu şimdiye kadar 8 maçta oynadı ve henüz gol ve asist katkısı yapamadı. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sakatlık dönemi ardından beklentilere tam olarak yanıt veremeyen Ansu Fati'nin takımdan ayrılması konusunda açık kapı bırakmıştı.

Beşiktaş'ı Cengiz Ünder'den vazgeçiren genç yıldız belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Fenerbahçe'yi eleyen takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
img

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
img

Galatasaray'ı eleyen takımın başına neler geldi neler
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeko:

Alın bakalım ne olacaksa....sanki şampiyon olacaklar arkadaş elindeki kadroyla sezonu bitir adam gibi 4 5 transfer yap yeni sezona başla

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Aygan:

Yine kör topalları dolduruyorlar böyle batırıp sonra kayyuma devredildi sonra Katarlılara satacaklarmış

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor

Yol delindi sürücü içine düştü! Halka "Sifona az basın" uyarısı
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Hem eğitim alıp hem 400 bin TL alacaklar
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.