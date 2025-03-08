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Beşiktaş, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç için antrenmanlara devam ediyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki çalışmada oyuncular kondisyon ve taktik üzerine yoğunlaştı. Antrenman öncesinde kadın personellerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ve duran top çalışmasıyla maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Beşiktaşlı oyuncular ve teknik ekip, antrenman öncesinde, kulüp bünyesinde çalışan görevli kadın personellerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek ve hediye takdim etti.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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