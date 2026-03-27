Haberler

Glint Manisa Basket – Beşiktaş GAİN: 70-102

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. hafta maçında Beşiktaş GAİN, Glint Manisa Basket takımını 102-70'lik skorla mağlup ederek zirve yarışındaki yerini korudu. Maçın en skorer ismi Beşiktaş'tan Mathews oldu.

SALON: Muradiye Spor Salonu

HAKEMLER: Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Halil Erkoç

GLİNT MANİSA BASKET: Stevenson 14, Smith 5, Buğra 5, Johnson 19, Pereira 5, Yağız 2, Karahan, Batu, Yiğit 4, Starks 10, Altan 2, Martin 4,

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 21, Berk 7, Yiğit 2, Morgan 7, Anthony Brown 12, Dotson, Kamagate 15, Lemar 13, Canberk 9, Ata 2, Yiğit 1, Vitto Brown 13

1'İNCİ PERİYOT: 10-26

DEVRE: 27-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-74

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Glint Manisa Basket, sahasında, Beşiktaş GAİN'i ağırladı. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maç, 102-70 Beşiktaş GAİN'in galibiyetiyle sona erdi.

Maçın ilk periyodu 10-26, ilk yarısı 27-51, üçüncü periyodu 48-74 sonuçlandı. Konuk ekip maçtan da 102-70 galip ayrıldı. Bu skorla 24 maçta 20 galibiyete ulaşan Beşiktaş zirve yarışını sürdürdü. Manisa Basket ise 8 galibiyette kaldı. Maçın en skorer ismi ise 21 sayıyla Beşiktaş GAİN'den Mathews oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

