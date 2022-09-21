Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından başladı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan minyatür kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 13.30'da yapacağı çalışmalarla devam edecek. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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