Beşiktaş evinde 4 maç sonra kazandı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.

DİREĞİN YANINDAN TOP DIŞARIDA

11. dakikada Sowe'un geriye pasında topu önüne alan Laci'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

İKİ HAMLEDE KONTROL ETTİ

21. dakikada Djalo'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Abraham'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda açıyı daraltan kaleci Erdem Canpolat, topu iki hamlede kontrol etti.

ORKUN'UN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

45+2. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

BU KEZ RİZESPOR DİREĞE TAKILDI

Maçın 48. dakikasında gelişen Çaykur Rizespor hücumunda topla buluşan Rak-Sakyi'nin ceza sahası içinden attığı şut direkten döndü.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, 64. dakikada Milot Rashica ile öne geçti. Kartal Kayra'nın pasıyla Rizespor savunmasının arkasına sarkan Rashica, rakibini çalımladı ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Rashica'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. Yıldız isim, bu sezonki ilk golünü attı.

ZORLU MAÇTA KAZANAN BEŞİKTAŞ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte kendi sahasında 4 maç sonra kazanan Beşiktaş, puanını 29'a yükseltti. Çaykur Rizespor ise 18 puanda kaldı. Ligin ikinci devresinin ilk maçında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor, Göztepe deplasmanına gidecek.