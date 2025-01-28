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Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız Erling Haaland'ı keşfeden Molde'nin eski baş scoutu John Vik'i göreve getirdi. Haaland'ı Molde'ye ve dünya futboluna kazandıran Vik, siyah-beyazlılarda Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sorumlu scout olarak göre yapacak. 56 yaşındaki Norveçli scout, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile de daha önce berabere çalışmıştı.

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde ara transfer dönemi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adamın yakından tanıdığı önemli bir ismi göreve getirdi.

HAALAND'I KEŞFEDEN SCOUT BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, dünyaca ünlü golcü Erling Haaland'ı keşfeden Molde'nin eski baş scoutu John Vik'i kadrosuna kattı. Vik, Siyah-beyazlılarda Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sorumlu scout olarak görev yapacak.

Haaland'ın hayatını değiştiren adam, Süper Lig devinde işe başladı

MOLDE'YE DE O KAZANDIRDI

Daha önce de Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde görev yapan tecrübeli gözlemci, Molde'de Erling Haaland'ın takıma kazandırılmasında başrol oynayan isimlerden biriydi. Haaland, daha sonra İngiliz devi Manchester City'e transfer olarak dünyanın en iyi futbolcularından birine dönüştü.

Haaland'ın hayatını değiştiren adam, Süper Lig devinde işe başladı

VICK'İN KARİYERİ

John Vik, kariyerinde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da scoutluk yaptı. 56 yaşındaki Norveçli scout, Molde ve Cardiff'te de şef scout olarak görev üstlendi.

Haaland'ın hayatını değiştiren adam Süper Lig devinde işe başladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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