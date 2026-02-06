Haberler

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirerek savunma hattını güçlendirdi. 18+2 milyon euro maliyetle gerçekleşen transfer, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki en pahalı ikinci imza olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde savunma hattına dev bir takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton forması giyen Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirdi.

KAP BİLDİRİMİ YAPILDI

Beşiktaş Kulübü, Emmanuel Agbadou transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL'A GELDİ, İLK SÖZLERİNİ SÖYLEDİ

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Emmanuel Agbadou'yu, Beşiktaş Asbaşkanı Kaan Kasacı ve kulüp personeli karşıladı. Tecrübeli savunmacı, İstanbul'a gelişinin ardından, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana gösterilen sevgi için herkese teşekkür ederim. Sahada her şeyimi vereceğim" dedi.

ANLAŞMA ŞARTLARI VE MALİYETİ BELLİ OLDU

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, Emmanuel Agbadou ile 4,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Fildişili stoper yıllık 3 milyon euro kazanacak. Transferin bonservis bedeli ise bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euroyu bulacak.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Agbadou transferi, maliyetiyle Beşiktaş tarihine geçti. Siyah-beyazlılar, bu transfer için 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek. Bu rakam, 30 milyon euroluk Orkun Kökçü transferinin ardından kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak kayıtlara geçecek.

KARİYERİ VE MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Kariyerinde San Pedro, US Monastir, Eupen, Reims ve Wolverhampton formaları giyen Emmanuel Agbadou, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 18 kez görev aldı ve 2 gol kaydetti. 28 yaşındaki stoper, bu sezon Wolverhampton'da 17 resmi maçta forma giydi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Agbadou'nun Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

