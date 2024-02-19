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Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

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Beşiktaş, bir arkadaşlık uygulamasında profili olduğu ortaya çıkan genç futbolcusu Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı. Futbolcu ise hakkındaki iddiaları reddetti.

Süper Lig devi Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

YOLLAR AYRILDI

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

TEPKİ ÇEKTİ

Siyah-beyazlı taraftarlarlar, arkadaşlık uygulaması tinder üzerinden bir profil oluşturduğu iddiaları sonrası Emirhan Delibaş'a tepki gösterdi.

Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

EMİRHAN İDDİALARI REDDETTİ

Emirhan Delibaş daha sonra bu iddialar üzerine, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur" şeklinde bir açıklama yaptı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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Yorumlar (4)

Burak ERGÜL:

Tuvalete kahve ile girmesi mi , orada fotoğraf çekmesi mi , çektiği fotoğrafı kız arkadaşı edinme sitesine yüklemesi mi , prof. at Bjk yazması mı hangisi en saçması bilemedim

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Eclipse Moon34:

Şimdi doğruuuuuuu amatör lige yallahhhhhhhhhh

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Eclipse Moon34:

50 senelik Beşiktaş lıyım , bu futbolcu saçmaları hiç bir kulüpte barındılmamalı bunlar o formayı giyip üç beş para gördülermi böyle oluyorlar rezillik

5
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Sebastian Szymanski:

Ülkemdeki max futbol yöneticisi zekası : )

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