Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı
Beşiktaş, bir arkadaşlık uygulamasında profili olduğu ortaya çıkan genç futbolcusu Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı. Futbolcu ise hakkındaki iddiaları reddetti.
Süper Lig devi Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
YOLLAR AYRILDI
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
TEPKİ ÇEKTİ
Siyah-beyazlı taraftarlarlar, arkadaşlık uygulaması tinder üzerinden bir profil oluşturduğu iddiaları sonrası Emirhan Delibaş'a tepki gösterdi.
EMİRHAN İDDİALARI REDDETTİ
Emirhan Delibaş daha sonra bu iddialar üzerine, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur" şeklinde bir açıklama yaptı.