Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 1. olağan toplantısı başladı
Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 1. olağan toplantısı, İstanbul Hilton Hotel'de yapılmaktadır. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katılmaktadır. Divan toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlamıştır.
Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 1. olağan toplantısı başladı.
Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 1. olağan toplantısı, İstanbul Hilton Hotel'de yapılıyor. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katıldı. Divan toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, toplantı başlangıcında kulüpte 50. yılını dolduran kulüp üyelerine mazbatalarını takdim etti. - İSTANBUL