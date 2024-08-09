Beşiktaş, dev kulüpleri peşine takan Semih Kılıçsoy için servet istiyor

Geçen sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerini peşine takan Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a adeta teklif yağıyor. Siyah-beyazlılar, bu gelişmeler üzerine genç golcünün bonservis bedelini belirledi.

SON TALİBİ AJAX

Fanatik'te yer alan habere göre Borussia Dortmund ve Leipzig'in ardından Ajax da Semih Kılıçsoy için devrede. Hollanda devinin 18 yaşındaki forvet için teklifini kısa süre içinde Beşiktaş'a sunacağı belirtildi.

BONSERVİSİ EN AZ 20 MİLYON EURO

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için kapısını çalacak takımlar için istediği bonservis bedelini belirledi. Siyah-beyazlı takım 20 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak. Semih için istenen rakam gelmezse futbolcunun transferi için 1 sene daha beklenecek. Milli futbolcu da bu konuda kulübünün kararını bekleyecek.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş ile olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatan Semih Kılıçsoy, geçen sezon tüm kulvarlarda 24'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 35 maça çıktı. 18 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren Semih, çeyrek finaldeki Hollanda maçının 89. dakikasında oyuna girerek sadece 1 maç süre alabildi.