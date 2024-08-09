Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, dev kulüpleri peşine takan Semih Kılıçsoy için servet istiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, geçen sezonki performansıyla dev kulüpleri peşine takan ve her geçen gün talipleri artan Semih Kılıçsoy için yol haritasını belirledi. Siyah-beyazlılar, son olarak Hollanda devi Ajax'ın teklif yapmaya hazırlandığı genç golcü için gelen 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak. İstenen rakamın masaya gelmemesi halinde 1 yıl daha takımda kalacak olan 18 yaşındaki forvet, bu süreçte kulübün kararına uyacak.

Geçen sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerini peşine takan Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a adeta teklif yağıyor. Siyah-beyazlılar, bu gelişmeler üzerine genç golcünün bonservis bedelini belirledi.

SON TALİBİ AJAX

Fanatik'te yer alan habere göre Borussia Dortmund ve Leipzig'in ardından Ajax da Semih Kılıçsoy için devrede. Hollanda devinin 18 yaşındaki forvet için teklifini kısa süre içinde Beşiktaş'a sunacağı belirtildi.

BONSERVİSİ EN AZ 20 MİLYON EURO

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için kapısını çalacak takımlar için istediği bonservis bedelini belirledi. Siyah-beyazlı takım 20 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak. Semih için istenen rakam gelmezse futbolcunun transferi için 1 sene daha beklenecek. Milli futbolcu da bu konuda kulübünün kararını bekleyecek.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş ile olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatan Semih Kılıçsoy, geçen sezon tüm kulvarlarda 24'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 35 maça çıktı. 18 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren Semih, çeyrek finaldeki Hollanda maçının 89. dakikasında oyuna girerek sadece 1 maç süre alabildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Semih Kılıçsoy Semih Kılıçsoy Hollanda Beşiktaş AFC Ajax Dortmund Beşiktaş Futbol Spor Haberler

500

Yorumlar (1)

Seko:

Ne olacaktı o kadar boş topçu alırsan bak futbolcu bile demiyorum....şampiyon olacam diye bağırırken takımın değerli oyuncularını satmak zorunda kalırsın

2
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kerem Aktürkoğlu Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Nelsson Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Galatasaray Hatayspor maçı CANLI izle! (HD) 9 Ağustos Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Sara Hatayspor maçında yok mu, neden yok? Gabriel Sara sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Jelert Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Galatasaray Hatayspor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ZAHA Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Wilfred Zaha TRANSFER mi oldu? Break Dans olimpiyatları CANLI izle! Break Dans olimpiyatları ne zaman saat kaçta, hani kanalda? Pubg Mobile kapanıyor mu? Pubg Mobile kapanacak mı, ne zaman yasaklanacak? Yemek Sepeti çöktü mü? 9 Ağustos Son Dakika Yemeksepeti poblem mi var?Mı? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! SWE hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar SWE açılımı ne? Maçlar neden geç başlıyor? Bu sezon maçlar neden geç saate başlıyor? Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Türkiye Brezilya maçı ne zaman? Türkiye voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Instagram açıldı açılacak! SON DAKİKA! Instagram açıldı mı? 9 Ağustos bugün Instagram açılacak mı? Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşına, nereli, branşı ne? Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman, rakibi kim? Buse Naz Çakıroğlu'nun final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu transfer oldu mu, olacak mı? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? 10-11 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman?
title