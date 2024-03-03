Beşiktaş derbi için stada ulaştı

- Beşiktaş derbi için stada ulaştı

İSTANBUL - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçı için stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş bugün saat 19.00'da evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde son hazırlıklarını yapan siyah-beyazlılar daha sonra kampa girdi. Tesislerden çıkış yapan Beşiktaşlı kafileyi taşıyan otobüs de stada ulaştı.