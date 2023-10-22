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Avrupa maçında yok! Beşiktaş, Daniel Amartey'in sakatlığını açıkladı

Derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Daniel Amartey sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Amartey'in sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem olduğu belirtildi. Yıldız futbolcunun, perşembe günü Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.