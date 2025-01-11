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Beşiktaş, Bodrum FK'yı sahasında 2-1 yendi

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-1 yenerek ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes sakatlanırken, karşılaşmanın 63. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu ise karşılaşmaya damga vurdu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bodrum FK'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibini 2-1 mağlup ederek ligde 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

GEDSON FERNANDES SAKATLANDI

Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Gedson Fernandes, 19. dakikada kullanılan kornerde Mert Günok'un elinden kaçırdığı top sonrasında yaşanan karambolde sakatlandı. Ali Aytemur ile yaşadığı ikili mücadelede kafasına aldığı darbe sonrasınde yerde kalan Portekizli futbolcu, ilk etapta oyuna devam etti.

Daha sonra 22. dakikada denge sorunu yaşadığı gerekçesiyle sağlık ekiplerini isteyen Gedson, yapılan kontrolün ardından baş dönmesi sebebiyle oyun alanını terk etti.

Beşiktaş, Bodrum FK'yı sahasında 2-1 yendi

PORTEKİZLİ OYUNCU, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Gedson Fernandes'in yerine 25. Al-Musrati oyuna dahil oldu. Sahayı sağlık ekiplerinin eşliğinde Gedson'un yedek kulübesine gelmeden direkt soyunma odasına gitmesi de dikkat çekti. Öte yandan yayıncı kuruluş tarafından verilen bilgiye göre; Portekizli orta saha; travma nedeniyle tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Beşiktaş, Bodrum FK'yı sahasında 2-1 yendi

BODRUM PENALTI BEKLEDİ

Maçın 29. dakikasında Bodrum FK penaltı bekledi. Kullanılan köşe vuruşunda Ciro Immobile topu uzaklaştırırken ikili mücadeleye girdiği Seferi yerde kaldı ve bir süre yerden kalkamadı. Immobile'nin Seferi'nin bacağına müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen'e itirazlarda bulunan Bodrum FK'lı oyuncular, Türkmen'in VAR ile görüştüğünü söylemesi sonrası bekleyişe geçti. Daha sonra VAR'dan inceleme uyarısı gelmeyince oyun kaldığı yerden devam etti.

Beşiktaş, Bodrum FK'yı sahasında 2-1 yendiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

PERDEYİ NDOUR AÇTI

Karşılaşmada ilk gol 32. dakikada Beşiktaş'tan geldi. Muçi'nin sağ kanattan getirdiği topta Rafa Silva'ya pası sonucu Silva'nın son çizgiden yaptığı ortada Cher Ndour gerilerden gelip kafayla topu ağlara gönderdi ve takımı 1-0 öne geçirdi. 20 yaşındaki orta saha, böylelikle siyah-beyazlılardaki ilk golünü atmış oldu.

Beşiktaş, Bodrum FK'yı sahasında 2-1 yendi

IMMOBILE FARKI 2'YE ÇIKARDI

40. dakikada ise siyah-beyazlıların golcüsü Ciro Immobile sahneye çıktı. Baktiyor Zaynutdinov'un savunma arkasına attığı topta sağ kanatta Onur Bulut topla buluştu. Onur'un ceza sahası içerisinde yerden kestiği orta arka direkte topla buluşan İtalyan golcü, topu boş ağlara gönderdi ve fark 2'ye çıktı.

Beşiktaş, Bodrum FK'yı sahasında 2-1 yendi

MAÇA DAMGA VURAN PENALTI POZİSYONU

63. dakika karşılaşmaya damga vuran bir penaltı pozisyonu yaşandı. konuk takımdan Taylan Antalyalı, Uduokhai'nin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından 65. dakikada VAR tarafından yapılan inceleme uyarısı sonrası oyunu durduran hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu incelemek için VAR'a gitti. İncelemede bulunan Türkmen, pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti. Bodrum FK'lı oyuncular, pozisyonun ardından hakem Türkmen'e itirazlarda bulunsa da karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Beşiktaş, Bodrum FK'yı sahasında 2-1 yendiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

UZATMALARDA FARK 1'E İNDİ

Maçın 90+4. dakikasında Bodrum FK durumu 2-1'e getirdi. Sol kanattan çizgiye inen Fredy'nin ortasında Puscas yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu ile durumu 2-1'e getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

LİGDEKİ 3 GALİBİYET MAÇLIK HASRETİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maçtır kazanamayan Beşiktaş galibiyet hasretine son verirken puanını da 30'a yükseltmiş oldu. Öte yandan galibiyet hasreti 3 maça yükselen Bodrum FK ise 15 puanla küme düşme hattında kalmaya devam etti. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor'u konuk ederken, Bodrum FK deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Bodrum FK'yı sahasında 2-1 yendi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCengiz Turkyilmaz:

Penaltısı verilmeyen bodrumsporu yendi

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