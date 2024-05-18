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Beşiktaş - Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Beşiktaş - Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Atakaş Hatayspor'un golü Massanga'dan geldi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Ege Tıknaz, Chamberlain, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Atakaş Hatayspor : Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga, Pedro, Boudjemaa, Bashiru, Mendes, Strandberg

Gol: Dk. 27 Massanga (Atakaş Hatayspor )

Sarı kartlar: Dk. 44 Pedro, Dk. 45+2 Mendes (Atakaş Hatayspor )

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor karşısında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

27. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Hücum yönünün solundan Pedor ile kullanılan köşe vuruşunda altı pasın sağında topun gelişine vuran Massanga, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

33. dakikada Svensson'un pasında topla buluşan Ege Tıknaz'ın rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleciyi geçen meşin yuvarlağı ağlara giderken Kilama çizgiden çıkardı.

İlk yarı, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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