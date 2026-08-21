Beşiktaş, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2. haftasında 23 Ağustos'ta Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti. İdman, ısınma koşuları ve top kapma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazar günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Isınma koşularıyla başlayan idmanın 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA