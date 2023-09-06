Bergama Gençlerbirliği oyuncusu Kerem Gündüz Fenerbahçe'ye transfer oldu

İzmir'in amatör kulüplerinden Bergama Gençlerbirliği'nin 15 yaşındaki oyuncusu Kerem Gündüz, Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Kerem, U15 Milli Takımı'nda da forma giyerek amatör ligden milli takımlara gitmeyi başardı.

İZMİR,

İZMİR'in amatör kulüplerinden Bergama Gençlerbirliği'nin 15 yaşındaki oyuncusu Kerem Gündüz, Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Bergama ekibinde 9 yıldır futbol eğitimi alan 2009 doğumlu Kerem, U15 Milli Takımı'nda da forma giyerek amatör ligden milli takımlara gitmeyi başarmıştı. Kerem Gündüz, Hırvatistan'da düzenlenecek U15 UEFA Gelişim Turnuvası'nda da ay-yıldızlı formayı giyecek.