Berfin Kabak, İslami Dayanışma Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı

Antalya'nın boksörü Berfin Kabak, Suudi Arabistan'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar 65 kilogram kategorisinde gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Antalya'nın yetiştirdiği başarılı boksör Berfin Kabak, 3-11 Kasım tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda büyük bir başarıya imza atarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

A Milli Takım formasıyla Kadınlar 65 kilogram kategorisinde ringe çıkan Berfin Kabak, final müsabakası sonucunda ikinci olarak Türkiye'ye önemli bir madalya kazandırdı. Bu başarısıyla Kabak, aynı zamanda İslami Dayanışma Oyunları'na Antalya'dan katılan ilk kadın boksör unvanını da elde etti.

Çekişmeli geçen ve puanlamaya giden final mücadelesinde Berfin Kabak, rakibine 2-3'lük skorla mağlup olarak organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.

Bu sonuçla, Berfin Kabak kendi sıkletinde İslami Dayanışma Oyunları ikincisi oldu ve Türkiye'ye önemli bir gümüş madalya kazandırdı. Bu zorlu finalde bile Türkiye'yi başarıyla temsil ederek Antalya'ya büyük bir gurur yaşattı.

Kabak'ın antrenörü Deniz Tahincioğlu, sporcusunun bu değerli başarısından ötürü duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi. Tahincioğlu, Berfin Kabak'ın gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını da sözlerine ekledi. - ANTALYA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
