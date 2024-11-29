Bellona Kayserispor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketleri, pas ve baskı çalışmaları yapıldı.
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki idman teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve baskı çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Kayserispor, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.