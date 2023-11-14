Belçika Süper Ligi'nde Filistin Bayrağı Tartışması

Belçika Süper Ligi takımlarından AA Gent’in oyuncuları Tarik Tissoudali ve Ismaël Kandouss’un Anderlecht maçında taktıkları Filistin bayraklı kol bantlarının zorla çıkartılması, tartışmaya neden oldu. Belçika medyasında “Ukrayna bayrağı serbest, Filistin bayrağı yasak. Buna kim karar veriyor?” yorumları yapılıyor.

Belçika Süper Ligi (Pro League) takımlarından AA Gent’in oyuncuları Tarik Tissoudali ve Ismaël Kandouss’un Anderlecht maçında taktıkları Filistin bayraklı kol bantlarının zorla çıkartılması, tartışmaya neden oldu.

Belçika medyasında “ Ukrayna bayrağı serbest, Filistin bayrağı yasak. Buna kim karar veriyor?” yorumları yapılıyor.

Tarik Tissoudali de, Filistin’e destek girişiminin engellenmesini “politik bir davranış” olarak değerlendirerek, “ Ukrayna için buna izin verilmişti, şimdi izin verilmiyor” diyor.

AA Ghent ile Anderlecht arasında geçen Pazar günü oynanan Pro League karşılaşmasında, ev sahibi takımın Fas kökenli iki oyuncusu, Filistin’e desteklerini göstermek istedi.

AA Ghent oyuncuları Tarik Tissoudali ve Ismaël Kandouss, sahaya Filistin bayrağının yer aldığı kol bantları takarak çıktı.

Ancak maçın hakemi, Filistin bayrağının “siyasi sembol olması nedeniyle” çıkarılmasını istedi.

Her iki futbolcu da, maçın başlama vuruşundan önce kol bantlarını çıkarmak zorunda kaldı.

Hollanda doğumlu Fas kökenli oyuncu Tarik Tissoudali, bu kararın politik olduğunu savunarak tepki gösterdi.

Rusya ile savaşın başlamasının ardından Belçika sahalarında Ukrayna bayraklarına izin verildiğini anımsatan Tissoudali, “Bunun gerçekten politik olduğunu düşünüyorum. Başka bir ülke için buna izin verilmişti, şimdi Filistin için izin verilmiyor” dedi.

Filistin’e desteği simgeleyen kol bandının yasaklanmasını, “ifade özgürlüğüne yönelik bir kısıtlama olarak” değerlendiren Tissoudali, şunları söyledi:

"İstediğimi yapmaya hakkım var değil mi? Ama Arap ülkesi olduğu için bunu yapmıyorum.

"Herkesin barış içinde yaşamayı hak ettiğini düşünüyorum. Ben savaşa karşıyım, toplu katliamlara karşıyım ve özgürlükten yanayım.”

Belçika Futbol Federasyonu (KBVB) ise, yönetmelikteki, “Sahalarda siyasi, dini veya kişisel nitelikte sloganlar, mesajlar veya görseller yer alamaz" kuralını anımsatıyor.

Federasyon, futbol sahalarında herkesin yönetmelikleri sıkı bir şekilde uygulamasını istiyor.

'Çifte standart'

Belçika’nın önde gelen gazetelerinden De Morgen ve De Standaard, Tarik Tissoudali ve Ismaël Kandouss’a yönelik uygulamayı “çifte standart” olarak değerlendiriyor.

De Standaard’ın haberinde, “Futbol sahalarında Ukrayna'ya destek mümkün Filistin bayrağına izin verilmiyor” deniliyor.

De Morgen gazetesinin haberinde de şu görüşlere yer veriliyor:

“Yönetmelikte sadece oyuncuların sahaya çıkmadan önce haç işareti yapmasına veya bir golden sonra dua etmesine izin veriliyor. Ama yine de Ukrayna bayrakları dalgalandırılıyor. Peki çizgi nerede çiziliyor? Bir şeyin siyasi ya da dini bir sembol olduğuna kim karar veriyor?”

Belçika medyası, Fas kökenli Hollandalı oyuncu Anwar El Ghazi’nin Filistin yanlısı paylaşımlar yapması nedeniyle Mainz takımından kovulduğunu ve UEFA’nın, Celtic taraftarlarının Filistin bayrağı sallamasını yasakladığını da anımsatıyor.

Spor sosyoloğu Prof. Dr. Bart Vanreusel, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, hem oyuncuları hem de yönetmelikleri anladığını belirterek bunun futbol açısından açıklanması zor bir durum olduğunu söylüyor.

Belçikalı profesör, şöyle konuşuyor:

“Eğer futbolun yapması gereken bir şey varsa, o da tüm imkânlarıyla şiddete son verilmesi ve hoşgörü, barış ve kardeşlik çağrısında bulunmaktır. Filistinli, Yahudi ya da herhangi bir kökenden gelen genç futbolcuların birlikte futbol oynamasına olanak tanıyan dünya çapında girişimler göstermektir. Futbolun yapabileceği budur. Bu sadece futbol için değil tüm sporlar için geçerlidir.”

Belçika Pro League’deki birçok kulüp, bu tür konularda futbolculara yönelik kurallar getirmiyor.

Örneğin Antwerp takımı, oyuncuların sağduyusuna güvenildiğini belirterek inisiyatifi futbolculara bırakıyor.

Anderlecht kulübü de oyuncularına, kendilerini ifade etmelerine izin verildiğini bildirdi.

Anderlecht, İsrail - Filistin savaşının başlamasının ardından futbolcularla bir toplantı yaptı.

Kulüp, her iki tarafı da destekleyen oyuncularına, "Eğer duygularınızı ifade etmek ya da desteklerinizi belirtmek isterseniz, bunu önceden bilmek isteriz” mesajını iletti.

AA Gent yönetimi ise Tissoudali ve Kandouss'un Filistin’e destek için kol bandı takacağından haberdar olmadıklarını söyledi.