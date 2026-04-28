Belçika'da şampiyon olan Türk takımının yöneticileri duygularını paylaştı

Belçika'da 1968 yılında kurulan ve haftasonu oynanan maçı kazanarak şampiyon olup Bölgesel 1. Lig'e yükselen Türk takımı FC Anadol yöneticileri mutluluklarını dile getirdi. Yoneticiler destek olan herkese teşekkür etti.

Belçika'nın Limburg bölgesinde 1968'de Türk işçileri tarafından kurulan FC Anadol adlı futbol takımı, sezonun son haftasında deplasmanda KVV Heusden-Zolder'i 3-0 mağlup ederek hem şampiyonluğunu ilan etti hem de kulüp tarihinde ilk kez Bölgesel 1. Lig'e yükseldi.

Atilla Tercan: "İki yıl play-off oynadık bu yıl da şampiyon olduk"

Şampiyonluk sevincini paylaşan FC Anadol Kulüp Başkanı Atilla Tercan, "3 yıl önce Anodol Kulübü yönetimine intikal ettik. İki yıl play-off oynadık bu yıl da şampiyon olduk. Burada kulübümüzle Bölgesel 1. Lig'e çıkmış durumdayız. Sponsorlarımıza, Heusden halkımıza, yöneticilerimize, sporcularımıza herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de altyapımıza daha fazla önem verip yeni bir tesis inşaa etmek istiyoruz. A takımımızla beraber iyi yerlere gelmek istiyoruz. İnşallah böyle devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Güngör Göktaş: "Daha yukarılara yürümek istiyoruz"

Şampiyonluktan dolayı sevinçli olduklarını söyleyen A Takım Sorumlusu Güngör Göktaş ise, "Anadol tarihinde ilk kez Birinci Amatör Küme'ye yükseldik. İnşallah Allah yüzümüzü güldürür bir kaç yıl burada kalıcı olup, yeni lokalikizi yapmak inşallah daha yukarılara yürümek istiyoruz" dedi.

Engin Özdemir: "Beş yıllık planımız vardı, ilkini başardık"

Kulüp kurucularına teşekkür eden Onursal Başkan Engin Özdemir de, "Ölenlere rahmet kalanlara uzun ömürler diliyorum. Biz onların şanlı mirasını sahip çıktık. Bugün de tarihi bir gün yaşıyoruz. Kulübümüz 1968'de kuruldu. Biz hiç 1. Amatör kümeye çıkmamıştık. Dün bu mutluluğu yaşadık. Emeği geçen tüm yönetici arkadaşlarımıza, futbolcularımızı alnından öpüyorum, teknik heyete de teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah güzel günler bizlerin olacak. Beş yıllık planımız vardı, ilkini başardık. 1. Amatör kümeye çıktık. İkincisi de Allah nasip ederse yeni tesis projemiz var. Onu da önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Sinan Uygar: "Zor bir sezon oldu ama mutluyuz"

Zor bir sezon olduğunu belirten Altyapı Sorumlusu Sinan Uygar, "Zor bir sezon oldu, yorucu bir sezon oldu ama mutluyuz. Yönetimdeki arkadaşlar olsun, oyuncular, teknik ekip, sponsorlarımız, taraftarlarımız, hepsi bizimle bir oldu, hepimiz kenetlendik. Güzel bir sonuçla sonuçlandı Allah'a çok şükür. Bundan sonra bu ligde kalıcı olmak, orada da başarılı olmak, Allah'ın izniyle bunu devam ettirmek istiyoruz. İnşallah Allah nasip ederse olur" cümlelerine yer verdi.

Yener Top: "Heusden halkına, Anadol severlere teşekkür ediyorum"

9 yıldır Anadol'da yöneticilik yaptığını aktaran Yener Top da, "Başlarken hedeflerimiz vardı. Anadol'u 1. Amatör Lig'e çıkarmak. Bunu 9 sene içinde arkadaşlarımızla başardık. Bu başarının büyük mimarlarından sponsorlarımız var onlar olmasaydı biz bu işi zor başarırdık. Bizden önce yöneticilik yapan arkadaşlarımız var. Yavuz Başkan, Ferhat, Aytekin hepsinin emeği var. Heusden halkına, Anadol severlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız iyi ki Anadol var" dedi.

Hanifi Özcan: "Çok çalıştık sonunda başardık"

Uzun yıllardır Anadol'da görev aldığını dile getiren İdari Sekreter Hanifi Özcan, "Hedefimiz 1. Amatör Küme'ye çıkmaktı, başardık çok mutluyuz. Zor bir sezon oldu. Çok çalıştık sonunda başardık. Şu anda onun yorgunluğu ve mutluluğu içindeyiz. Gelecek sezon hazırlıklarımıza başladık. Transferleri yapıyoruz. Yeni tesis hazırlıklarımız var. Halkımızdan desteklerini esirgememelerini rica ediyoruz. Inşallah hep beraber basarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

Erdal Coşar: "Anadol için daha iyi hedeflerei daha iyi yarınlara çalışacağız"

Anadol için daha çok çalışacaklarının altını çizen Genel Sekreter Erdal Coşar ise, "Yaklaşık 10 yıldır kulübümüzde faaliyet gösteriyorum. Altyapıda antrenör olarak başladım. Yöneticiliğe yükseldik. Sponsorlarımızdan, taraftarlarımızdan herkesten Allah razı olsun. Anadol için daha iyi hedeflere, daha iyi yarınlara çalışacağız" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı