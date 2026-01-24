Haberler

Beklenen oldu! Real Madrid'de Arda Güler için son karar

Beklenen oldu! Real Madrid'de Arda Güler için son karar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco maçında performansıyla dikkat çeken Arda Güler, Real Madrid'de kalıyor. İspanyol teknik direktör Alvaro Arbeloa, Arda Güler'in geleceği hakkında kararını verdi. Marca'nın haberine göre, sezon sonuna kadar Real Madrid'i çalıştırmaya devam edecek olan Arbeloa, 20 yaşındaki milli oyuncunun takımda kalmasını istedi.

  • Real Madrid'in antrenörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'in takımda kalmasını istedi.
  • Arsenal ve Chelsea'nin Arda Güler için Real Madrid'e 90 milyon euro'luk teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
  • Arda Güler, Real Madrid'de kalmaya devam edecek.

İspanyol devi Real Madrid'de son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Monaco maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler, performansıyla Alvaro Arbeloa'nın beğenisini kazanmıştı. İspanyol çalıştırıcı, Arda Güler'in geleceğiyle ilgili son kararını verdi.

Marca'da yer alan habere göre; Sezon sonuna kadar Real Madrid'i çalıştırmaya devam etmesi beklenen Arbeloa, Arda Güler'in takımda kalmasını istedi. Arbeloa'nın 20 yaşındaki milli oyuncunun takım içindeki yerini sağlamlaştıracağı vetakımın beyni haline getireceği belirtildi.

Haberde, Arda'nın kesin olarak takımda kalacağı aktarılırken, Arsenal ve Chelsea'nin 20 yaşındaki oyuncu için Real Madrid'e 90 milyon euro'luk bir teklif yapma hazırlığında olduğu ancak bu karar sonrası bu teklifi yaz ayına bırakacakları iddia edildi.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Spor
