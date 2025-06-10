Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları internete sızdı

Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları internete sızdı
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Galatasaray'ın 2025-26 sezonu için hazırladığı deplasman ve alternatif formalar internete sızdı. Tasarımlar, Galatasaray Lisesi ve UEFA Kupası temalı olup, taraftarların farklı tepkilerini çekti.

Galatasaray'ın 2025-26 sezonu için hazırladığı deplasman ve alternatif formalar internete sızdı. Kimi taraftarlar beğenirken kimilerinin de tepkisini çekti. Sarı-kırmızılıların Galatasaray Lisesi temalı forması büyük tartışma konusu oldu.

FORMALAR İNTERNETE SIZDI

Forma, Galatasaray Lisesi'nin kapısından ilham alan bir desen ile tasarlanırken ense kısmında da "Mekteb-i Sultani" yazısı yer aldı. Sosyal medyada birçok taraftar formayı eleştirdi.

BEĞENENLER DE VAR ELEŞTİRENLER DE

Galatasaray'ın sızan bir diğer forması ise UEFA Kupası temalı oldu. UEFA Kupası'nın kazanıldığı beyaz forma olarak tasarlanan ürünün ense kısmına, Popescu'nun kupayı getiren penaltıyı gole çevirdiği saniye 23.19.32 işlendi.

Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı

Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı

Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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