Bayern Münih-PSG maçında şok eden olay! Musiala'nın ayağı kırıldı

Bayern Münih-PSG maçında şok eden olay! Musiala'nın ayağı kırıldı
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FIFA Dünya Kulüpler Kupası çeyrek final karşılaşmasında Bayern Münih'in PSG ile oynadığı karşılaşmada Alman futbolcu Jamal Musiala'nın ayağı kırıldı.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası çeyrek final karşılaşmasında Bayern Münih ile PSG karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında yaşanan talihsiz bir olay maça damga vurdu.

MUSIALA'NIN AYAĞI KIRILDI

Karşılaşmada ilk yarının son saniyeleri oynanırken Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala, rakip ceza sahası içi son çizgisinin üzerinde rakibinden topu almak istediği sırada rakip savunma oyuncusu ve kalecisinin arasında yerde kaldı. Yere ters düşen Musiala'nın bu pozisyon sırasında ayağının kırıldığı ifade edildi.

Bayern Münih-PSG maçında şok eden olay! Musiala'nın ayağı kırıldı

FUTBOLCULAR ŞOK YAŞADI

Alman futbolcunun sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu oyundan çıkarılarak hastaneye götürüldüğü açıklandı. Bu anlarda PSG kalecisi Gianluigi Donnaruma, gözyaşlarını tutamadı. Her iki takım oyuncuları da sahada büyük bir şok yaşadı.

Bayern Münih-PSG maçında şok eden olay! Musiala'nın ayağı kırıldı

Bayern Münih-PSG maçında şok eden olay! Musiala'nın ayağı kırıldı

Bayern Münih-PSG maçında şok eden olay! Musiala'nın ayağı kırıldı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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