Bayburt'ta Hasan Sarol Sezonu Türkiye Cirit Şampiyonası Başladı

Bayburt'ta, Hasan Sarol Sezonu Türkiye Cirit Şampiyonası 1. Lig'e Yükselme B Grubu müsabakaları başladı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca Bayburt Atlı Cirit Sahası'nda organize edilen müsabakalarda; Bayburt Atlı Spor, Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor, Manisa Selendi Atlı Spor ve Kars Baş Köy Atlı Spor takımları 1. lige yükselme mücadelesi verecek.

Vali Mustafa Eldivan, müsabakalar öncesi yaptığı konuşmada, geleneksel cirit sporunun Bayburt için ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Atlı cirit sporunun, bir sonraki nesillere ulaştırılması gereken önemli bir kültür mirası olduğunu vurgulayan Eldivan, "Bayburt'ta 9 cirit takımımız var. Takımlarımız sürekli antrenman yapıyor, bu sporu daha ileriye taşımak için mücadele ediyorlar." dedi.

Gençlerin, ata sporunun gelişmesi için gösterdikleri gayrete sevindiklerini belirten Eldivan, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, ata sporunun yaşatılmaya çalışıldığı kadim şehirlerden Bayburt'ta böyle bir organizasyon yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ateş, atlı cirit sporunun, geçmişi geleceğe taşımada önemli bir kilometre taşı olduğunu anlatarak, "Biz de bu spora her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Centilmence bir turnuva olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise Bayburt'un önemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Kentteki kulüplerin ata sporuna katkı sağlamak için büyük gayret gösterdiğinin altını çizen Pekmezci, "Bayburt, tarih ve kültür şehri. Dolayısıyla bu şehirde bu tür bir organizasyonun olması da bizleri oldukça sevindirdi. Şu anda Bayburt'ta 9 kulübümüz var. İnşallah bu sayı ilerleyen zamanda daha da artarak Türkiye'de geleneksel spor dallarının atlı sporla ilgili bölümüne destek olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Üç gün sürecek müsabakaların ilki, Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü ile Kars Baş Köy Atlı Spor Kulübü arasında gerçekleştirildi.