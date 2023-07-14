Ata sporu ciritin bu sene Bayburt il birincisi, Bayburt Atlı Spor Kulübü, ikincisi ise İpekyolu Atlı Spor Kulübü oldu. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu takviminde yer alan il birinciliği müsabakaları 7 takımın katılımıyla gerçekleşti.

- Bayburt Cirit İl Birincisi Bayburt Atlı Spor Kulübü oldu

BAYBURT - Ata sporu ciritin bu sene Bayburt il birincisi, Bayburt Atlı Spor Kulübü, ikincisi ise İpekyolu Atlı Spor Kulübü oldu. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu takviminde yer alan il birinciliği müsabakaları 7 takımın katılımıyla gerçekleşti.

Geçen sene vefat eden cirit sporcusu Hasan Sarol anısına düzenlenen müsabakaya, '2023 Yılı Hasan Sarol Atlı Cirit Müsabakaları' ismi verildi. Bayburt Belediyesi cirit sahasında oynanan final karşılaşmasında Bayburt Atlı Spor Kulübü ile İpekyolu Atlı Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Her iki takımda 80 dakika boyunca centilmence mücadele sergilediler. Birincinin belirleneceği maçta Bayburtlular sıcak havaya aldırış etmeden, güneşin altında maçı takip ettiler, tezahüratlarla destekledikleri kulübün yanında oldular.

40'ar dakikadan iki devre şeklinde oynanan karşılaşmada ilk devreyi İpekyolu Atlı Spor Kulübü önde tamamladı. İkinci devrenin son dakikalarında ise Bayburt Atlı Spor Kulübü aradaki yaklaşık 10 puanlık farkı kapatarak, rakibine 5 puan fark attı.

Müsabakanın sonuçlarının hakem tarafından ilan edilmesiyle, İpekyolu Atlı Spor Kulübü artı 4.5 puanda, Bayburt Atlı Spor Kulübü ise artı 9.5 puan kaldı. 5 puan farkla müsabakanın galibi olan Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncuları galibiyetlerini saha içerisinde birbirlerine sarılarak, kutladılar.

Gruplardan birinci ve ikinci olarak çıkan her iki takımda il dışında gerçekleşecek müsabakalarda Bayburt'u temsil etmeye hak kazandılar. İpekyolu Atlı Spor Kulübü kaptanı Ramazan Aydemir ezeli rekabete, ebedi dostluğa yakışır şekilde birinci olan kulübün başkanını ve oyuncularını tebrik etti.

Birinci olan kulüp mangal yakarak ziyafet verecek

Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, her ikime başarılar dileyerek, "Bugün burada, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu Türkiye Şampiyonası İl Birinciliği Final Müsabakası var. Buradaki iki takımımızda il dışında şehrimizi şüphesiz en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bugün il birincisini belirlemek için burada bulunmaktayız. İki takıma da başarılar diliyorum. Allah kazasız belasız maçı bitirmeyi nasip etsin" diyerek konuştu.

İpekyolu Atlı Spor Kulübü Başkanı Yunus Aydemir, dostluk mesajı vererek, "Bu maçın dostluk maçı niyetinde geçmesini temenni ediyorum. Her iki takımda Bayburt'u il dışında temsil edecek, hangi takım kazanırsa kazansın değişen bir şey olmayacak, iki takıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Birinci olan takımın mangal yakarak, aynı sofrada iki takımla yemekte buluşacaklarının sözünü veren kulüp başkanları, daha sonra birbirleriyle tokalaşıp, sarılarak kazasız bir maç olması temennisinde bulundular.

Müsabakanın hakemi Ebru Emine Toraman ise seyir zevki yüksek bir maç oynandığını kaydederek, "Bugün Bayburt ili müsabakalarının finalini oynatıyoruz. Bayburt Atlı Spor Kulübü ve İpekyolu Atlı Spor Kulübü arasında çok güzel bir maç gerçekleşiyor. İnşallah kazasız, belasız ilin birincisini ve ikincisini belirleyeceğiz. Her iki takıma da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi. Birinci olan takımın kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse tarafından takdim edildi. İkinci olan takım ise kupa ve madalyalarını Atlı Cirit İl Temsilcisi Hacı Ali Dağ'ın elinden aldı.